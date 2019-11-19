Ломидзе: Большинство российских туристов зимой едет в теплые страны

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Новогодние каникулы 2020. Что выбирают россияне?».

Дед Мороз или Санта-Клаус, почти 70% россиян, опрошенных одним из сервисов путешествий, заявили, что проведут новогодние каникулы вне дома. Но ещё есть время выбрать место отдыха и у оставшихся граждан РФ.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что большинство российских туристов выбирают солнечные страны на Новый год.

«Более 60 - 65% покупателей организованных новогодних туров выбирают направление, где есть море и солнце. Остальные предпочитают Европу [помимо средиземноморского побережья]», - подчеркнула Ломидзе.

Ранее Ломидзе в ходе брифинга в НСН заявила, что средняя цена продаваемых туров практически на всех экзотических направлениях составляет порядка 75 – 80 тысяч рублей.



