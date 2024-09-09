Российские туристы не могут улететь с острова Хайнань из-за тайфуна
Российские туристы не могут улететь с острова Хайнань из-за тайфуна, пишут СМИ.
Рейсы до Москвы переносят уже несколько дней. По словам туристов, тайфун Яги дошел до острова 6 сентября и повредил часть города Хайгоу. В тот же день аэропорт Мэйлань перестал работать на международные рейсы. Рейс Хайкоу-Москва постоянно переносят и отменяют.
При этом туристы не могут заселиться в отели: нет мест, отключено электричество и вода. Семьи с детьми ждут вылета в аэропорту, ночуют на улице или пережидают в лобби отелей без заселения. По словам пострадавших, туроператоры не помогают решить проблему.
Ближайший рейс до Москвы обещают 10 и 11 сентября, при этом многие не могут лететь с пересадкой в Пекине, так как для этого нужна специальная виза.
Ранее стало известно, что сотни пассажиров «Аэрофлота» не могут улететь из Владивостока, напоминает RT.
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