Российские туристы начали отменять туры в Крым

Вместе с тем в ведомстве отметили, что отмены туров нельзя назвать массовыми, хотя их и больше, чем в другие дни.

В АТОР подчеркнули, что туроператоры отменяют брони, не взимая штрафы с клиентов. Они предлагают полный возврат денег или перенос сроков поездки в тот же отель либо в гостиницы курортов Краснодарского края, таких, как Геленджик и Анапа.

Ранее жительница Нижнего Новгорода Анна заявила, что не намерена прерывать свой отдых в Крыму после теракта на Крымском мосту. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

