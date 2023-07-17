Российские туристы начали отменять туры в Крым

Россияне начали отказываться от туров в Крым на ближайшие июльские даты после теракта на Крымском мосту 17 июля. Об этом сообщил портал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Вместе с тем в ведомстве отметили, что отмены туров нельзя назвать массовыми, хотя их и больше, чем в другие дни.

В АТОР подчеркнули, что туроператоры отменяют брони, не взимая штрафы с клиентов. Они предлагают полный возврат денег или перенос сроков поездки в тот же отель либо в гостиницы курортов Краснодарского края, таких, как Геленджик и Анапа.

Ранее жительница Нижнего Новгорода Анна заявила, что не намерена прерывать свой отдых в Крыму после теракта на Крымском мосту. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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