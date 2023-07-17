Отели Крыма выразили готовность безвозмездно продлевать проживание вынужденным остаться туристам

«Все отельеры заявляют о том, что они готовы пойти навстречу и вопросы продления размещения решить для людей. Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там все будет оказано им на безвозмездной основе», — указал глава РСТ.

Кроме того, отельеры не намерены применять штрафы к туристам, которые из-за возникших обстоятельств не смогли вовремя заехать в гостиницы. При этом в РСТ рассчитывают на оперативное восстановление сообщения с Крымом и рекомендуют не торопиться с отменой поездок. В то же время туристам, которые уже находятся в пути в Крым или собираются в регион в ближайшие дни, советуют обратиться к туроператорам и выбрать альтернативные варианты отдыха.

Ранее на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. По данным Минтранса, было повреждено дорожное полотно на пролетах моста, конструкции пролетов остались на опорах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их дочь. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, по мосту нанесли удар два украинских беспилотных надводных аппарата. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.

Движение на Крымском мосту приостановлено, путешествующим на автомобилях туристам рекомендовали выбирать альтернативный маршрут. При этом железнодорожное сообщение восстановили утром 17 июля.

