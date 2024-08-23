Российские студенты воздвигли в Minecraft самый большой флаг России

Студенты факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия», российские школьники и креативное агентство «Ближе» стали авторами первого в истории Книги рекордов России достижения, связанного с играми и киберспортом.

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В частности, в популярной игре Minecraft они за пять минут воздвигли самый большой российский флаг, после чего представитель Книги рекордов России, тщательно следивший за процессом, вручил рекордсменам соответствующий сертификат и медали.

Отмечается, что новое достижение является не только первым рекордом, официально попавшим в Книгу рекордов России в разделе видеоигр, но и первый зафиксированный рекорд по созданию самого большого российского триколора.

Ранее российский певец SHAMAN попал в Книгу рекордов России, установив рекорд по продолжительности пения одной ноты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот
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