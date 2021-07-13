Российские специалисты отправятся в Египет для оценки эпидситуации
Российская межведомственная делегация отправится в Египет для оценки эпидемической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медучреждений. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Отмечается, что представители России будут направлены в Египет «в связи с отменой ограничений на полеты из России на курорты Египта и для обеспечения охраны здоровья российских туристов».
Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова и руководитель Ростуризма Зарина Догузова провели переговоры в формате видеоконференции с делегацией Египта во главе с Министром древностей и туризма Халедом Аль-Анани.
«В ходе контактов обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Египте, предпринимаемые властями страны меры по недопущению распространения пандемии, а также готовность инфраструктуры к приему российских туристов», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Напомним, в апреле текущего года президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения между двумя странами в полном объеме. Главы государств также приняли решение возобновить рейсы на курорты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. На минувшей неделе российский лидер отменил указ о запрете полетов на египетские курорты.
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