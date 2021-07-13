Стала известна дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России

Председатель Ассоциации инвесторов в туризм Красного моря Камеля Абу-Али заявил, что чартерные рейсы из России на популярные курорты Египта возобновятся в середине августа, сообщает РИА Новости.

По его словам, ожидается высокий спрос на туры, что приведёт к росту цен на отели выше минимального уровня.

Лидер ассоциации отметил, что, по предварительным оценкам, ежемесячно на побережье Красного моря будут приезжать от 200 до 300 тысяч российских туристов, в связи с чем министерство туризма Египта решило увеличить пропускную способность отелей до 70%, однако это не окажет негативного влияния на меры предосторожности, принимаемые из-за пандемии коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта, сообщает RT. Заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби заявила, что после возобновления авиасообщения с РФ в стране рассчитывают принимать до 400 тысяч российских туристов.

