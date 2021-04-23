Российские школы изменят учебный график из-за продления майских выходных
Школы России внесут изменения в календарный учебный график после продления майских выходных. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства просвещения РФ.
«На основании указа президента Российской Федерации, а также распорядительных актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, с 4 по 7 мая объявляются праздничными (выходными) днями», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин объявил об увеличении количества выходных дней с 1 по 10 мая. Ожидается, что длинные выходные не позволят обостриться ситуации с распространением коронавируса. Как позже уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, продление нерабочих дней не означает введения локдауна.
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