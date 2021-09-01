Российские школы и вузы начинают учебный год в очном формате
Школы и вузы России начинают учебный год в очном формате. Сегодня за парты сядут примерно 17 миллионов учеников. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в школах по-прежнему сохранятся противоэпидемические меры. При этом учителя больше не обязаны носить маски на уроках.
Московские школы также начинают учебный год в очном формате. По мнению градоначальника Сергея Собянина, столичные власти не планируют ужесточать ограничения.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что более 4 миллионов студентов приступают к учебе. Большая часть высших учебных заведений открыта.
Ранее сообщалось, что Госдума может вернуть дистанционное обучение в вузах и школах. Эпидемическая ситуация в России может ухудшиться, поэтому школам и вузам может потребоваться переход на дистанционную работу. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета по образованию Госдумы Олег Смолин.
Депутат выразил надежду, что не придётся принимать законопроекты, связанные с удалённым обучением, однако подчеркнул, что исключить такое развитие событий невозможно.
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