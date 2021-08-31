Госдума может вернуть дистанционное обучение в вузах и школах

Эпидемическая ситуация в России может ухудшиться, поэтому школам и вузам может потребоваться переход на дистанционную работу. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета по образованию Госдумы Олег Смолин.



Депутат отметил, что учебный год пройдет в «нормальном, очном режиме». Он выразил надежду, что не придётся принимать законопроекты, связанные с удалённым обучением, однако подчеркнул, что исключить такое развитие событий невозможно.

«Всё зависит, как будет складываться ситуация с пандемией. (…) Если не будет новой волны, то и не будет дистанционного обучения», – подытожил Смолин в эфире «Радио 1».

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий ранее заявил, что студенты приступят к обучению в очном формате, однако потоковые лекции, на которых присутствует множество студентов одновременно, скорее всего, будут проходить дистанционно.