Госдума может вернуть дистанционное обучение в вузах и школах
Эпидемическая ситуация в России может ухудшиться, поэтому школам и вузам может потребоваться переход на дистанционную работу. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета по образованию Госдумы Олег Смолин.
Депутат отметил, что учебный год пройдет в «нормальном, очном режиме». Он выразил надежду, что не придётся принимать законопроекты, связанные с удалённым обучением, однако подчеркнул, что исключить такое развитие событий невозможно.
«Всё зависит, как будет складываться ситуация с пандемией. (…) Если не будет новой волны, то и не будет дистанционного обучения», – подытожил Смолин в эфире «Радио 1».
Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий ранее заявил, что студенты приступят к обучению в очном формате, однако потоковые лекции, на которых присутствует множество студентов одновременно, скорее всего, будут проходить дистанционно.
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