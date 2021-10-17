Российские школьники получили «золото» и «серебро» на Международной олимпиаде по математике

Россияне победили в соревновании, разделив первое место с китайской командой.

Обладателями золотых медалей стали Иван Бахарев и Максим Туревский - одиннадцатиклассники Санкт-Петербургского Президентского физико-математического лицея №239. Выпускник СУНЦ МГУ Айдар Ибрагимов и выпускник школы № 1589 Данил Сибгатуллин из Москвы завоевали серебряные награды.

Всего в олимпиаде, состоявшейся в Бухаресте, участвовали 135 школьников из 22 стран. Российские школьники участвовали в испытаниях дистанционно. Работы писали на площадке Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена.

Напомним, в мае команда российских школьников заработала на Азиатской олимпиаде по физике восемь золотых медалей и обновила абсолютный рекорд, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

