Российские школьники назвали героями своих родных и близких

«На вопрос "кто твой герой?" ребята чаще всего называли членов своих семей: мам, пап, дедушек, бабушек, а также своих друзей. Этот вариант ответа набрал 26,2% голосов», - говорится в сообщении.

Железный Человек, Человек-паук и Наруто оказались на втором месте по популярности, набрав 10,1% голосов. На третьем месте у российских школьников герои Великой Отечественной войны и современные военные (5,4%). В их числе советский маршал Георгий Жуков и партизанка Зоя Космодемьянская.

Также примером для себя подростки считают первого советского космонавта Юрия Гагарина (3%) и президента РФ Владимира Путина (2,6%). Также к героям школьники причислили врачей (2,4%), сотрудников МЧС и полиции (2,1%), спортсменов и зарубежных актеров (2%), учителей (1%).

Отмечается, что 23,4% опрошенных вообще не назвали героев.

