Российские школьники назвали героями своих родных и близких
Большинство российских школьников полагают, что их родители, а также бабушки и дедушки, другие члены семьи являются настоящими героями. Такие результаты опроса опубликовала пресс-служба российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны».
«На вопрос "кто твой герой?" ребята чаще всего называли членов своих семей: мам, пап, дедушек, бабушек, а также своих друзей. Этот вариант ответа набрал 26,2% голосов», - говорится в сообщении.
Железный Человек, Человек-паук и Наруто оказались на втором месте по популярности, набрав 10,1% голосов. На третьем месте у российских школьников герои Великой Отечественной войны и современные военные (5,4%). В их числе советский маршал Георгий Жуков и партизанка Зоя Космодемьянская.
Также примером для себя подростки считают первого советского космонавта Юрия Гагарина (3%) и президента РФ Владимира Путина (2,6%). Также к героям школьники причислили врачей (2,4%), сотрудников МЧС и полиции (2,1%), спортсменов и зарубежных актеров (2%), учителей (1%).
Отмечается, что 23,4% опрошенных вообще не назвали героев.
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