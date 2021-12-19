Ил-76 доставили в Подмосковье российских и афганских граждан
19 декабря 202102:02
Военно-транспортные самолеты Минобороны РФ вернулись из Афганистана, совершив посадку на подмосковном аэродроме «Чкаловский», сообщает МО РФ.
Лайнеры доставили около 200 российских и афганских граждан. Ил-76 задействованы в эвакуации граждан из Афганистана.
В настоящее время пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль.
Напомним, Министерство обороны РФ по поручению президента Владимира Путина эвакуирует из Афганистана более 380 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru