Ил-76 доставили в Подмосковье российских и афганских граждан

Военно-транспортные самолеты Минобороны РФ вернулись из Афганистана, совершив посадку на подмосковном аэродроме «Чкаловский», сообщает МО РФ.

В Подмосковье приземлились самолеты Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана

Лайнеры доставили около 200 российских и афганских граждан. Ил-76 задействованы в эвакуации граждан из Афганистана.

В настоящее время пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль.

Напомним, Министерство обороны РФ по поручению президента Владимира Путина эвакуирует из Афганистана более 380 человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Ил-76 ФОТО: http://www.mchs.gov.ru/
ТЕГИ:Минобороны РФЭвакуацияАфганистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры