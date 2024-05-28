СМИ: Цены на черешню увеличились в пять раз за год
Цены на черешню увеличились в три-пять раз по сравнению с прошлым годом из-за неблагоприятных погодных условий на юге России, сообщает Telegram-канал Baza.
Так, средняя цена от производителя в регионах составляет от 400 до 800 рублей за килограмм. В прошлом году купить ягоду можно было за 150-500 рублей.
Из-за заморозков и плохого урожая торговые сети сегодня делают ставку на поставщиков из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. В магазинах цена на такую черешню варьируется от 2000 до 3500 рублей.
Также сообщается, что клубника в России подорожала на 20% из-за весенних заморозков, подсчитали аналитики ресурса «Чек Индекс». Средняя стоимость ягоды по стране с 1 по 22 мая составила 588 рублей. В Москве килограмм клубники стоит 651 рубль. Из-за погодных условий на рынке заканчивается клубника из Краснодарского края, а из других регионов поставки ожидают примерно через две недели.
В целом в России от заморозков погибли посевы на площади в 830 тысяч гектаров, что составляет около 1% от всей площади, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на заседание оперативного штаба, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru