СМИ: Цены на черешню увеличились в пять раз за год

Из-за заморозков и плохого урожая торговые сети сегодня делают ставку на поставщиков из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. В магазинах цена на такую черешню варьируется от 2000 до 3500 рублей.

Также сообщается, что клубника в России подорожала на 20% из-за весенних заморозков, подсчитали аналитики ресурса «Чек Индекс». Средняя стоимость ягоды по стране с 1 по 22 мая составила 588 рублей. В Москве килограмм клубники стоит 651 рубль. Из-за погодных условий на рынке заканчивается клубника из Краснодарского края, а из других регионов поставки ожидают примерно через две недели.

В целом в России от заморозков погибли посевы на площади в 830 тысяч гектаров, что составляет около 1% от всей площади, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на заседание оперативного штаба, передает «Радиоточка НСН».

