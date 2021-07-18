Российские родители школьников получат более 204 миллиардов рублей
Родители российских школьников получат свыше 204 миллиардов рублей. Решение о выделении необходимых средств принял премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
«По указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, к началу учебного года получат по 10 тысяч рублей на каждого такого ребёнка. Распоряжение о выделении на эти цели более 204 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.
Получить единовременную выплату на подготовку детей к школе могут родители, усыновители, опекуны, попечители детей в возрасте от 6 до 18 лет, при условии, что ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно).
Решение кабмина направлено на финансовое обеспечение исполнения указа президента России Владимира Путина «О единовременной выплате семьям, имеющим детей».
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