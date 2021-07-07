Эксперт рассказала, как подготовить ребенка к школе
Директор центра социализации и персонализации образования детей Федерального Института Развития Образования РАНХиГС Наталья Тарасова рассказала, как родителям будущих школьников помочь своему ребенку подготовиться к обучению.
«Задача родителей – поддерживать мотивацию и желание идти в школу. Знать, что интересует их ребёнка. Не создавать ему стресс и больше общаться. Читать вместе, обсуждать прочитанное. Рассказывать, что его ждет, что новое он узнает, с чем познакомится и насколько комфортно ему будет в школе. Очень важно при этом дать понять, что папа и мама – друзья ребёнка, что они всегда поддержат и что с ними можно делиться переживаниями», – поделилась эксперт в эфире «Радио 1».
Тарасова подчеркнула, что плюсом для ребенка будет посещение детского сада: в этом случае у малыша будет опыт общения со сверстниками и педагогами, он сможет контролировать свое поведение, сможет сосредоточиться или сделать что-то по образцу.
Эксперт подчеркнула, что психологи не рекомендуют «пичкать детей знаниям, умениями и навыками», готовя их к школьной программе. Тарасова отметила, что подготовка должна состоять из мотивационных, психологических и физических аспектов.
Кроме того, эксперт дала совет родителям тех детей, которые категорически не хотят идти в школу. Тарасова порекомендовала взрослым объяснить малышу, что все живут в обществе по определенным правилам. При этом необходимо подбирать правильные слова и дополнительно стимулировать ребенка интересными для него деталями.
Также эксперт рассказала, что при выборе школы родителям стоит обращать внимание на личность педагога, которому они готовы доверить ребенка, а не отталкиваться от показателей и достижений учебного заведения.
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