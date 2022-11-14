Эксперт рассказала о выплате в 2400 рублей для ухаживающих за родственниками пенсионеров
Выплата пенсионерам, которые ухаживают за больными и немощными родственниками, появится в России. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова в беседе с Primpress.
Размер выплаты составит 2400 рублей. Средства получат российские пенсионеры, которые самостоятельно осуществляют уход за больными родственниками. Трудовой статус и размер доходов получающего доплату не учитываются.
Как отметила юрист, пенсионеры могут рассчитывать на доплату за иждивенца: необходимо будет доказать, что родственник гражданина действительно находится у него на иждивении и является нетрудоспособным. Выплату можно получить за другого пенсионера или человека с инвалидностью: супруга или родителя, пишет «Свободная пресса».
Для оформления доплаты следует подать заявление в Пенсионный фонд, с декабря средства начнут получать те, кто оформил выплату до конца ноября.
Между тем правительство РФ не поддержало законопроект о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января следующего года, пишет RT. Кабмин отклонил внесение изменений, так как это приведет к дополнительным расходам средств федерального бюджета.
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