Вывоз россиян из Рима запланирован на 29 апреля

Рейс для возвращения российских граждан из Рима в Петербург и Москву запланирован на 29 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.

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Отмечается, что рейс пройдет по маршруту Рим - Санкт-Петербург – Москва. Вылет ожидается в 14.10 по местному времени.

Уточняется, что перелет доступен только для граждан, проживающих в Петербурге и Москве.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Италии Сергея Разова, в Россию из Италии хотят вернуться 213 человек.

Напомним, регулярное и чартерное пассажирское сообщение с другими странами в России прекращено с 27 марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время осуществляются только рейсы для возвращения граждан стран на родину.

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ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
ТЕГИ:Италия
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