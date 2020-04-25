Вывоз россиян из Рима запланирован на 29 апреля

Отмечается, что рейс пройдет по маршруту Рим - Санкт-Петербург – Москва. Вылет ожидается в 14.10 по местному времени.

Уточняется, что перелет доступен только для граждан, проживающих в Петербурге и Москве.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Италии Сергея Разова, в Россию из Италии хотят вернуться 213 человек.

Напомним, регулярное и чартерное пассажирское сообщение с другими странами в России прекращено с 27 марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время осуществляются только рейсы для возвращения граждан стран на родину.

