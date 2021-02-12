Российские пранкеры разыграли Дэвида Духовны
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с голливудским актером Дэвидом Духовны от имени экоактивистки Греты Тунберг и ее отца. Об сообщает РИА Новости.
Они позвонили звезде «Секретные материалы» и заявили, что его персонажа Фокса Малдера чипировали инопланетяне.
«Когда мы ему сообщили, что инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру, он все понял и сразу повесил трубку», — рассказал Кузнецов. В статье говорится, что пранкеры также сообщили Духовны о миссии «Греты» — отправить его на космический корабль.
Перед тем, как закончить разговор, Духовны попросил «Грету», не путать его с героем «Секретных материалов»: он верит в другие формы жизни, но не в контакт с НЛО, так как не видел доказательств их существования.
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