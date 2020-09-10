Российские пенсионеры стали активнее искать работу

В России становится больше пенсионеров, ищущих работу, свидетельствуют последние исследования. Так, количество резюме от соискателей пенсионного возраста летом 2020 года увеличилось на 32% по сравнению с июнем-августом 2019 года, передаёт ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра «Авито работа».

Отмечается, что самый значительный рост произошёл в Ульяновске (49%), Красноярске (47%) и Уфе (44%).

Чаще всего пенсионеры ищут работу в качестве промоутеров или расклейщиков объявлений. 24% кандидатов пенсионного возраста хотят устроиться помощником по хозяйству, няней или уборщиком. Ещё 9% претендуют на позицию бухгалтера, по 7% резюме от соискателей – на позиции продавца или охранника.

Почти половина (45%) готовы работать полный день. Исследование показало, что средний ожидаемый заработок среди возрастных соискателей - 20 тысяч рублей.

