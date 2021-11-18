Кучеренко: Работа над проблематикой Пенсионного фонда должна быть постоянной
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Российский миллиардер объяснил, как подготовиться к пенсии
Российский миллиардер, президент Becar Asset Management и гильдии управляющих и девелоперов Александр Шарапов в беседе с БН.ru назвал недвижимость лучшей инвестицией для сохранения сбережений на пенсии. "Пенсионная однушка. <…> Когда я покупаю такое жилье, я совершенно четко понимаю, как его сдать в аренду", — заявил он, отвечая на вопрос о наиболее понятном для россиян финансовом инструменте.
Максим Кучеренко: «Действительно, это сколь хорошая, столь и плохая новость. Если говорить о негативной стороне этой новости, то важно сказать, что пенсионные инструменты и прочие инструменты роста финансов для людей пожилого возраста не разработаны до конца, а если и разработаны, то неэффективны. И вот на протяжении всего постсоветского периода, сдаваемые, арендные площади приносят наиболее уверенный доход для категории граждан этого возраста», - отметил артист.
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами для молодых россиян
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для молодых россиян стали разработчик приложений, логопед и слесарь-монтажник, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".
Максим Кучеренко: «На мой взгляд, где-то до 2015 года человек до 30 лет мучительно искал возможность найти более или менее достойный заработок. Мне, кажется, в последние годы ситуация изменилась. И вот уже существует рейтинг профессий, которые могут обеспечить молодого человека. А это очень важно», - сказал он.
В Госдуме заявили о необходимости реформировать пенсионную систему
Необходимо реформировать пенсионную систему так, чтобы граждане имели возможность получать достойные индексированные, полноценно пересчитанные выплаты, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Максим Кучеренко: «Верно, Ярослав Нилов! Мне кажется, что работа над проблематикой Пенсионного фонда - это единый процесс, в котором главный принцип – непрерывность. Постоянно должна вестись и кадровая, и мониторинговая работа и заимствование мировых трендовых задач, которые связаны с ПФР», - резюмировал собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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