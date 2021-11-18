Кучеренко: Работа над проблематикой Пенсионного фонда должна быть постоянной

Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Российский миллиардер объяснил, как подготовиться к пенсии

Российский миллиардер, президент Becar Asset Management и гильдии управляющих и девелоперов Александр Шарапов в беседе с БН.ru назвал недвижимость лучшей инвестицией для сохранения сбережений на пенсии. "Пенсионная однушка. <…> Когда я покупаю такое жилье, я совершенно четко понимаю, как его сдать в аренду", — заявил он, отвечая на вопрос о наиболее понятном для россиян финансовом инструменте.

Максим Кучеренко: «Действительно, это сколь хорошая, столь и плохая новость. Если говорить о негативной стороне этой новости, то важно сказать, что пенсионные инструменты и прочие инструменты роста финансов для людей пожилого возраста не разработаны до конца, а если и разработаны, то неэффективны. И вот на протяжении всего постсоветского периода, сдаваемые, арендные площади приносят наиболее уверенный доход для категории граждан этого возраста», - отметил артист. 


2

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами для молодых россиян

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для молодых россиян стали разработчик приложений, логопед и слесарь-монтажник, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".

Максим Кучеренко: «На мой взгляд, где-то до 2015 года человек до 30 лет мучительно искал возможность найти более или менее достойный заработок. Мне, кажется, в последние годы ситуация изменилась. И вот уже существует рейтинг профессий, которые могут обеспечить молодого человека. А это очень важно», - сказал он.

3

В Госдуме заявили о необходимости реформировать пенсионную систему

Необходимо реформировать пенсионную систему так, чтобы граждане имели возможность получать достойные индексированные, полноценно пересчитанные выплаты, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Максим Кучеренко: «Верно, Ярослав Нилов! Мне кажется, что работа над проблематикой Пенсионного фонда - это единый процесс, в котором главный принцип – непрерывность. Постоянно должна вестись и кадровая, и мониторинговая работа и заимствование мировых трендовых задач, которые связаны с ПФР», - резюмировал собеседник НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба группы "Ундервуд"
ТЕГИ:Авторские НовостиРаботаПенсионный фонд России
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