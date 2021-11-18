Кучеренко: Работа над проблематикой Пенсионного фонда должна быть постоянной

Максим Кучеренко: «Действительно, это сколь хорошая, столь и плохая новость. Если говорить о негативной стороне этой новости, то важно сказать, что пенсионные инструменты и прочие инструменты роста финансов для людей пожилого возраста не разработаны до конца, а если и разработаны, то неэффективны. И вот на протяжении всего постсоветского периода, сдаваемые, арендные площади приносят наиболее уверенный доход для категории граждан этого возраста», - отметил артист.



