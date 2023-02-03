Более тысячи человек остались без работы после закрытия в Сочи отеля «Имеретинский»

Спорная ситуация с гостиничным комплексом «Имеретинский» в Сочи вышла на новый виток. Отель на федеральной территории «Сириус» закрылся с первого февраля после того, как решением суда его обратили в доход государства.

В результате больше тысячи человек остались без работы, а новый собственник не даёт никакой информации о будущем отеля. Сами сотрудники называют это рейдерским захватом и жалуются, что в один день остались без работы, служебного жилья и соцгарантий.

Так, одна из сотрудниц рассказала, что шесть лет имела хорошую работу в этом гостиничном комплексе с социальными гарантиями.

«В этом замечательном отеле я получала регулярно белую зарплату, мне предоставляли жилье, у меня была уверенность в завтрашнем дне. Мой ребёнок ходит здесь неподалеку в детский сад. Теперь в один день я осталась просто без ничего, произошёл просто какой-то рейдерский захват нашего отеля. Нет никакой информации что здесь будет после этого, и будет ли у нас работа», – отметила работник отеля.

Комплекс «Имеретинский» был построен в Сочи к олимпиаде. После им управляла компания одной из структур предпринимателя Олега Дерипаски.

