Российские музеи будут охранять как аэропорты
На входах в российские музеи заработает система выявления неадекватных посетителей. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов. При этом он напомнил, что в авиагаванях наблюдение за пассажирами начинается, как только они входят в здание. Кононов подчеркнул, что оно ведётся незаметно, однако в том случае, если человек чем-то привлекает к себе внимание, к нему подойдут сотрудники аэропорта и проверят его документы. Директор департамента музеев Минкультуры высказал мнение о том, что такую же систему наблюдения нужно внедрять и в музеях. Это позволит, в частности, обеспечить безопасность экспонатов.
Отметим, вопрос об охране музеев возник после резонансных инцидентов: повреждения картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» кисти Ильи Репина, а также кражи полотна «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Как напоминает Свободная пресса, злоумышленник, похитивший картину, притворился музейным работником. На глазах у посетителей он вынул из рамы полотно и ушел в неизвестном направлении.
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