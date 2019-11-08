Российские музеи будут охранять как аэропорты

На входах в российские музеи заработает система выявления неадекватных посетителей. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов. При этом он напомнил, что в авиагаванях наблюдение за пассажирами начинается, как только они входят в здание. Кононов подчеркнул, что оно ведётся незаметно, однако в том случае, если человек чем-то привлекает к себе внимание, к нему подойдут сотрудники аэропорта и проверят его документы. Директор департамента музеев Минкультуры высказал мнение о том, что такую же систему наблюдения нужно внедрять и в музеях. Это позволит, в частности, обеспечить безопасность экспонатов.