Осужденный за кражу картины Куинджи обжалует приговор

Как напоминает «Свободная пресса», инцидент произошел 27 января. Похитителя задержали на следующий день, а картину «Ай Петри. Крым» позже обнаружили на одной из строек в Одинцовском районе.

Ранее НСН писала, что картина Архипа Куинджи стала поводом для создание новой линейки сувениров Государственного Русского музея. Как отмечает ТАСС, в Instagram музея появились фотографии с изображением серии сувениров. В частности, в продажу поступят две сумки, футболка, передник и другие вещи с изображением картины Архипа Куинджи, отмечает телеканал «360».



