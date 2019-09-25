Осужденный за кражу картины Куинджи обжалует приговор
Денис Чуприков, приговоренный к трем годам лишения свободы за кражу картины Архипа Куинджи из Третьяковки, намерен обжаловать приговор. Как пишет ТАСС, эту информацию подтвердила адвокат мужчины Светлана Горбунова.
Ранее сегодня суд признал Дениса Чуприкова виновным в краже полотна «Ай Петри. Крым» из Третьяковской и приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. При этом прокурор просила приговорить Чуприкова к четырем голам колонии. Аргументируя свою позицию, обвинение заявляло об особо дерзком характере совершенного преступления. Полотно было украдено днём на глазах у многочисленных посетителей Третьяковки.
Как напоминает «Свободная пресса», инцидент произошел 27 января. Похитителя задержали на следующий день, а картину «Ай Петри. Крым» позже обнаружили на одной из строек в Одинцовском районе.
Ранее НСН писала, что картина Архипа Куинджи стала поводом для создание новой линейки сувениров Государственного Русского музея. Как отмечает ТАСС, в Instagram музея появились фотографии с изображением серии сувениров. В частности, в продажу поступят две сумки, футболка, передник и другие вещи с изображением картины Архипа Куинджи, отмечает телеканал «360».
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