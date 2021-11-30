Российские мобильные операторы отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов

Мобильные операторы России перестали предлагать новым абонентам тарифы с безлимитным мобильным интернетом. Так, опция стала недоступна у операторов «МегаФон», «Вымпелком» («билайн»), Tele2, при этом МТС оставил безлимитный интернет на двух премиальных тарифах.

Назван способ сэкономить мобильный интернет

Как сообщает Forbes со ссылкой на представителей «Вымпелкома» и «МегаФона», опция исключена из актуальных тарифных планов. Однако в «МегаФоне» отметили, что абонент может подключить безлимитный мобильный интернет через контакт-центр.

В свою очередь, компания Tele2 сообщила, что отказалась от опции безлимитного доступа к сети много месяцев назад. Оператор МТС оставил эту функцию на двух тарифах с платежом более 2 тысяч рублей в месяц, пишет РИА ФАН.

При этом сотовые операторы уточнили, что нововведение не распространяется на действующих абонентов актуальных тарифов.

Ранее стало известно, что в России впервые за десять лет снизилась средняя скорость мобильного интернета. По данным аналитиков Telecom Daily, скорость соединения уменьшилась почти на 3 Мб/сек, до 21,7 Мб/сек. Эксперты связывают снижение скорости интернета с ростом трафика, отмечает Газета.ру.

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Фото: РИА Новости
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