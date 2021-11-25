Назван способ сэкономить мобильный интернет

Множество приложений, которые установлены в смартфоне, «съедают» мобильный интернет, из-за чего трафик расходуется быстрее, чем рассчитывает владелец гаджета, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта Эльдара Муртазина.

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По его словам, такие программы загружают данные без уведомления пользователя. Так, мобильный интернет активно тратится при синхронизации смартфона с облачными сервисами. Муртазин напомнил, что поможет настройка упрощенного режима в браузере: он начнет сокращать количество передаваемых данных.

Также можно настроить большинство программ, чтобы они работали только через Wi-Fi, что позволит экономить трафик.

Как сообщалось ранее, москвичи стали чаще использовать мобильные устройства для решения повседневных задач. Соответствующий опрос провел столичный департамент информационных технологий.

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ФОТО: pxhere.com
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