Назван способ сэкономить мобильный интернет
Множество приложений, которые установлены в смартфоне, «съедают» мобильный интернет, из-за чего трафик расходуется быстрее, чем рассчитывает владелец гаджета, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта Эльдара Муртазина.
По его словам, такие программы загружают данные без уведомления пользователя. Так, мобильный интернет активно тратится при синхронизации смартфона с облачными сервисами. Муртазин напомнил, что поможет настройка упрощенного режима в браузере: он начнет сокращать количество передаваемых данных.
Также можно настроить большинство программ, чтобы они работали только через Wi-Fi, что позволит экономить трафик.
Как сообщалось ранее, москвичи стали чаще использовать мобильные устройства для решения повседневных задач. Соответствующий опрос провел столичный департамент информационных технологий.
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