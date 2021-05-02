Российские миллиардеры и «Роснефть» судятся из-за книги «Люди Путина»
Российские олигархи Михаил Фридман, Шалва Чигиринский и Петр Авен, а также компания «Роснефть» направили иски в лондонские суды из-за книги «Люди Путина», пишет газета Financial Times.
Истцы обвиняют издательство HarperCollinsо и автора книги Кэтрина Белтона в клевете и нарушении защиты информации. Заявителей представляют юридические фирмы Carter-Ruck, CMS, Harbottle & Lewis и Taylor Wessing Великобритании, они направили иски в суды в марте и апреле. Ранее против HarperCollins выступил также бизнесмен Роман Абрамович.
«Мы можем подтвердить, что ни господину Авену, ни господину Фридману не было заранее известно о других исках, о которых идет речь <…> Они не вступали в контакт и не согласовывали правовую стратегию с другими истцами или их юристами», - цитирует официального представителя Фридмана РИА Новости.
Уточняется, что Авен и Фридман решили обратиться в суд в связи с тем, что «ответчик отказался обсуждать ряд мер по устранению допущенных нарушений», которые заранее предложили юристы.
ПО мнению Романа Абрамовича, книга содержит «ряд ложных и клеветнических заявлений» о нем и о покупке футбольного клуба «Челси», поэтому бизнесмен обратился в суд, пишет «КоммерсантЪ».
«Роснефть» и представители Чигиринского не стали комментировать ситуацию изданию
При этом издательство HarperCollins намерено «решительно защищать эту завоевавшую признание и прорывную книгу и право писать о вопросах, представляющих значительный интерес общественности».
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