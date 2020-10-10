Путин не видит друзей в большой политике

Президент России Владимир Путин считает, что в большой политике не бывает друзей. Так он заявил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», отрывок из которой разместил в своем Instagram телеведущий Павел Зарубин.

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«В большой политике, вообще-то, нет друзей», —процитировали Путина «Известия».

Напомним, 18 июня глава государства откровенно рассказал, что иногда у него в кабинете бывают «жесткие разговоры» с коллегами.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПолитикаВладимир Путин
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