Путин не видит друзей в большой политике
10 октября 202017:17
Президент России Владимир Путин считает, что в большой политике не бывает друзей. Так он заявил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», отрывок из которой разместил в своем Instagram телеведущий Павел Зарубин.
«В большой политике, вообще-то, нет друзей», —процитировали Путина «Известия».
Напомним, 18 июня глава государства откровенно рассказал, что иногда у него в кабинете бывают «жесткие разговоры» с коллегами.
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10 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru