В России выросло число сторонников смертной казни
Число граждан России, выступающих за возвращение смертной казни, выросло на 5% за последние два года, до 49% респондентов. Такие данные следуют из исследования «Левада-центра», пишет РБК.
Большинство сторонников смертной казни – люди в возрасте 40-54 лет и более 55 лет, сообщает Ura.ru.
По словам замглавы «Левада-центра» Дениса Волкова, рост подобных настроений вызван реакцией на громкое убийство девятилетней девочки в Саратове. При этом он подчеркнул, что опрошенные понимают риски, связанные с ошибочными или несправдливыми приговорами.
В опросе, который проводился 24—30 октября, приняли участие 1616 человек старше 18 лет из 137 населенных пунктов в 50 регионах.
Ранее, в пресс-центре НСН первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы, член КПРФ Валерий Рашкин заявил, что на рассмотрение Госдумы будет внесен проект закона по снятию моратория на смертную казнь.
«Мы считаем, что надо ужесточать ответственность для преступников. Надо снимать мораторий на смертную казнь. Я направил соответствующее письмо президенту Владимиру Путину. Готовлю поправки о смертной казни в Уголовный кодекс. Этот дамоклов меч должен висеть над преступниками. Такой законопроект будет внесен в Госдуму», - сообщил депутат.
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