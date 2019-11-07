В России выросло число сторонников смертной казни

Число граждан России, выступающих за возвращение смертной казни, выросло на 5% за последние два года, до 49% респондентов. Такие данные следуют из исследования «Левада-центра», пишет РБК.

Большинство сторонников смертной казни – люди в возрасте 40-54 лет и более 55 лет, сообщает Ura.ru.

По словам замглавы «Левада-центра» Дениса Волкова, рост подобных настроений вызван реакцией на громкое убийство девятилетней девочки в Саратове. При этом он подчеркнул, что опрошенные понимают риски, связанные с ошибочными или несправдливыми приговорами.