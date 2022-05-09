Российские космонавты на МКС поздравили граждан РФ с Днем Победы

Также они пожелали военнослужащим успехов в опасном труде. Как отметил Матвеев, во времена ВОВ проявились главные качества советского народа — мужество, духовная сила, готовность жертвовать собой ради добра и справедливости.

Напомним, парады Победы пройдут в 28 российских городах.

