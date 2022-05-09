Салюты в День Победы в Москве ожидается на 36 площадках

Салюты и фейерверки в День Победы в Москве состоятся в 22 часа на 36 площадках.

«Плюс 20 пока не видно»: Москвичам рассказали о погоде на 9 мая

Салют продлится 10 минут.

В центральной части города шоу лучше всего будет видно с парка Горького, спорткомплекса «Лужники», московского городского сада «Эрмитаж», парка «Красногвардейские пруды», парка культуры и отдыха «Таганский», Москворецкой набережной, сада культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана.

Напомним, парады Победы пройдут в 28 российских городах

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:День ПобедыМоскваСалют
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры