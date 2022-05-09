Салюты в День Победы в Москве ожидается на 36 площадках
9 мая 202203:28
Салюты и фейерверки в День Победы в Москве состоятся в 22 часа на 36 площадках.
Салют продлится 10 минут.
В центральной части города шоу лучше всего будет видно с парка Горького, спорткомплекса «Лужники», московского городского сада «Эрмитаж», парка «Красногвардейские пруды», парка культуры и отдыха «Таганский», Москворецкой набережной, сада культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана.
Напомним, парады Победы пройдут в 28 российских городах
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 447 / сут.
Умерли
377 тыс.+118 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 682 / сут.
- Салюты в День Победы в Москве ожидается на 36 площадках
- Вашингтон ввел санкции против российских телеканалов
- В РФ началась трехдневная рабочая неделя
- Лидеры G7 намерены «не допустить победы» России на Украине
- США ввели санкции против руководства Сбербанка и Газпромбанка
- ВКС России уничтожили на Украине оружие из США
- Действующий президент Южной Осетии Бибилов признал поражение на выборах
- YouTube удалил все видеозаписи с участием Рогозина с канала «Роскосмос медиа»
- Посла Украины освистали в центре Берлина
- СМИ: В Киев отправляется группа дипломатов для возобновления работы посольства
8 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru