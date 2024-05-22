В ИРИ сообщили, что российские компьютерные игры появятся в Азии через пять лет

Российские производители компьютерных игр в течение пяти лет смогут продавать свою продукцию на рынках Африки, Азии и Латинской Америки, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора Института развития интернета (ИРИ) Алексея Гореславского.

Российскую компьютерную игру «Смута» выпустят в марте 2024 года

По его словам, российским специалистам удалось выпустить несколько популярных игр. В следующие четыре-пять лет эти разработки будут востребованы и в других странах. При этом на данный момент российская игровая сфера отстает от мировой индустрии на 10-15 лет.

«Игры в мире собирают миллиардов долларов оборота, их скачивают в день сотни, десятки миллионов человек. Мы пока получаем продукты, который скачивают 100-150 тыс. человек», - сказал Гореславский на пленарной сессии форума «МедиаСиб-2024».

Ранее эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, что стоимость разработки качественной компьютерной игры составляет от миллиона до 100 миллионов долларов.

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ФОТО: РИА Новости
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