В ИРИ сообщили, что российские компьютерные игры появятся в Азии через пять лет

По его словам, российским специалистам удалось выпустить несколько популярных игр. В следующие четыре-пять лет эти разработки будут востребованы и в других странах. При этом на данный момент российская игровая сфера отстает от мировой индустрии на 10-15 лет.

«Игры в мире собирают миллиардов долларов оборота, их скачивают в день сотни, десятки миллионов человек. Мы пока получаем продукты, который скачивают 100-150 тыс. человек», - сказал Гореславский на пленарной сессии форума «МедиаСиб-2024».

Ранее эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, что стоимость разработки качественной компьютерной игры составляет от миллиона до 100 миллионов долларов.

