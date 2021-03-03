Российские компании атаковал новый вирус-шифровальщик

Хакеры совершили атаку на сотрудников российских компаний новым, ранее неизвестным вирусом-шифровальщиком. Об этом пишет РБК , ссылаясь на заявление «Лаборатории Касперского». Отмечается, что злоумышленники осуществляли заражение устройств через фишинговые письма. Самыми распространенными темами были «повестка в суд», «заявка на возврат», «закрывающие документы» и другие.

С декабря прошлого года жертвами злоумышленников стали уже около 10 организаций, отмечает Газета.ру. Сообщается, что при атаках, за которыми стоит русскоговорящая группа RTM, применяется ранее неизвестная программа-шифровальщик Quoter».

Эксперты предупредили о взломе почтовых ящиков Gmail

А ранее сообщалось, что неизвестный пользователь смог похитить аудиопотоки социальной сети Clubhouse и транслировать разговоры из «нескольких комнат» на сторонний веб-сайт. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на пресс-секретаря приложения Реему Бахнаси. Известно, что хакер получил пожизненную блокировку, а безопасность приложения было обновлена.

По мнению киберэкспертов, факт похищения разговоров говорит о невозможности обеспечить полную конфиденциальность данных пользователей, о которой заявляли разработчики Clubhouse, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КомпьютерыВирусАтакаХакеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры