Российские компании атаковал новый вирус-шифровальщик
Хакеры совершили атаку на сотрудников российских компаний новым, ранее неизвестным вирусом-шифровальщиком. Об этом пишет РБК , ссылаясь на заявление «Лаборатории Касперского». Отмечается, что злоумышленники осуществляли заражение устройств через фишинговые письма. Самыми распространенными темами были «повестка в суд», «заявка на возврат», «закрывающие документы» и другие.
С декабря прошлого года жертвами злоумышленников стали уже около 10 организаций, отмечает Газета.ру. Сообщается, что при атаках, за которыми стоит русскоговорящая группа RTM, применяется ранее неизвестная программа-шифровальщик Quoter».
А ранее сообщалось, что неизвестный пользователь смог похитить аудиопотоки социальной сети Clubhouse и транслировать разговоры из «нескольких комнат» на сторонний веб-сайт. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на пресс-секретаря приложения Реему Бахнаси. Известно, что хакер получил пожизненную блокировку, а безопасность приложения было обновлена.
По мнению киберэкспертов, факт похищения разговоров говорит о невозможности обеспечить полную конфиденциальность данных пользователей, о которой заявляли разработчики Clubhouse, сообщает Ura.ru.
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