Российские компании атаковал новый вирус-шифровальщик

Хакеры совершили атаку на сотрудников российских компаний новым, ранее неизвестным вирусом-шифровальщиком. Об этом пишет РБК , ссылаясь на заявление «Лаборатории Касперского». Отмечается, что злоумышленники осуществляли заражение устройств через фишинговые письма. Самыми распространенными темами были «повестка в суд», «заявка на возврат», «закрывающие документы» и другие.

С декабря прошлого года жертвами злоумышленников стали уже около 10 организаций, отмечает Газета.ру. Сообщается, что при атаках, за которыми стоит русскоговорящая группа RTM, применяется ранее неизвестная программа-шифровальщик Quoter».