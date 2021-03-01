Эксперты предупредили о взломе почтовых ящиков Gmail
Китайская киберпреступная группировка TA413 получила доступ к письмам пользователей Gmail через расширение FriarFox. Об этом сообщает портал информационной безопасности Proofpoint.
Расширение для браузера Firefox получило контроль над принадлежащей жертвам почте через фишинговые письма с ссылкой на поддельную страницу обновления Adobe Flash Player. Отмечается, что ссылка представляла угрозу только при использовании браузера Firefox.
Ранее неизвестные опубликовали в сети более 3 миллиардов логинов и паролей пользователей почтовых сервисов Gmail и Hotmail. Специалисты в области информационной безопасности рекомендовали пострадавшим подключить к аккаунтам двухфакторную аутентификацию и экстренно поменять пароли.
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