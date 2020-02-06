Российские коммунисты поругались из-за американских

«У нас есть связи с компартиями всего мира, с некоторыми есть соглашения о сотрудничестве. Есть точки зрения, взгляды, тактика, стратегии, борьба этих партий у себя в странах, это естественно. Где-то взгляды более резкие, жесткие, где-то большое количество сторонников, где-то коммунистами являются главы, губернаторы. Разные ситуации. Но всех нас объединяет коммунистическая идея, созданная Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, идея человеческая и справедливая. Я знаю, что компартия США последние 5-7 лет очень здорово прибавляет с точки зрения авторитета у американцев, она завоевывает симпатии, в том числе, на местном уровне. Обвинять коммунистов в той тактике, которую они придерживаются, я бы не советовал никому. Чтобы это делать, надо жить там, надо знать ситуацию, кадры, вопросы, волнующие население, американцев и членов американской компартии. Так же, как и у нас. Здесь каждый день в борьбе», - признался он.

Палата представителей объявила импичмент Трампу, обвинив его в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса, однако Сенат оправдал его. После этого Трамп опубликовал в своем Twitter шуточный коллаж, намекнув, что будет оставаться на этом посту вечно. По оценкам политологов, после провала импичмента шансы на успех переизбраться у него действительно увеличились.

