Российские коммунисты поругались из-за американских
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН упрекнул соратника из Петербурга за претензии в адрес компартии США.
Компартия США должна ответить за свое бездействие во время импичмента президента США Дональда Трампа, заявил лидер петербургского отделения «Коммунистов России» Сергей Малинкович.
«Если бы наш второй секретарь партии Сергей Рахманов был на их месте, Белый дом был бы уже оцеплен солдатами и матросами. Американские коммунисты просто нас очень сильно всех подвели», — посетовал он.
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН порекомендовал не давать оценку действиям американской компартии. По его словам, для этого необходимо жить там и знать, что волнует население Америки.
«У нас есть связи с компартиями всего мира, с некоторыми есть соглашения о сотрудничестве. Есть точки зрения, взгляды, тактика, стратегии, борьба этих партий у себя в странах, это естественно. Где-то взгляды более резкие, жесткие, где-то большое количество сторонников, где-то коммунистами являются главы, губернаторы. Разные ситуации. Но всех нас объединяет коммунистическая идея, созданная Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, идея человеческая и справедливая. Я знаю, что компартия США последние 5-7 лет очень здорово прибавляет с точки зрения авторитета у американцев, она завоевывает симпатии, в том числе, на местном уровне. Обвинять коммунистов в той тактике, которую они придерживаются, я бы не советовал никому. Чтобы это делать, надо жить там, надо знать ситуацию, кадры, вопросы, волнующие население, американцев и членов американской компартии. Так же, как и у нас. Здесь каждый день в борьбе», - признался он.
Палата представителей объявила импичмент Трампу, обвинив его в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса, однако Сенат оправдал его. После этого Трамп опубликовал в своем Twitter шуточный коллаж, намекнув, что будет оставаться на этом посту вечно. По оценкам политологов, после провала импичмента шансы на успех переизбраться у него действительно увеличились.
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