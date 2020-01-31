«Это не праздник, это скорбь!» В КПРФ о 30-летии «Макдональдс» в России

«Я не хотел бы увязывать это с развалом СССР. Я все помню. В советское время были чайные, столовые, забегаловки. А в 90-х годах рынок опустел, в гостинице "Россия" нечего было покушать. Я из Новосибирской области, мы из дома привозили сало, хлеб, мед. Я как аграрий, боюсь, что хорошего в этой пище для наших детей? Чем мы их кормим? Не отсюда ли аллергия начинается у детей, мамаши которых это кушали? Это не радостная дата для меня и компартии РФ. Это, по сути, говорит об ущербности нашей экономики. Мы не смогли развернуться вовремя. Я в свое время Лужкову говорил, когда на ВДНХ открывали очередной праздник урожая в 2005 году, - "Юрий Михайлович, доколе? Давайте в Москве откроем Торговый дом Кубани, Сибири, Дальнего востока, Урала". Но, к сожалению, ничего не происходило. Не случайно сегодня торговые сети супермаркетов нам не принадлежат. Все реализуется и валюта увозится из России. Для меня это не праздник, это скорбь», - резюмировал он.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предлагал ввести санкции против «Макдональдса». Сенатора смутили фотографии грязного оборудования из ресторана в американской Луизиане. По мнению Пушкова, если подобные нарушения санитарных норм допускают в США, есть все основания полагать, что то же самое происходит и в российских «Макдональдсах», так как стандарты компании являются едиными.

