Российские кинологи оценили способность собак «унюхать» COVID-19

Сразу несколько стран Европы приступили к инетерсному эксперименту: специалисты начали тренировать собак, которые способны обнаружить человека, зараженного COVID-19. Таких четвероногих сотрудников планируют трудоустроить на пункты пограничного контроля. Как заявил «Радио 1» президент Международного кинологического союза Владимир Уражевский, этот эксперимент может завершиться удачно, поскольку «собачья диагностика» давно и успешно применяется.

«Диагностика при помощи собачьего нюха используется во многих клиниках и во многих странах. Это касается, например, онкологии. У собаки так устроен нос, что его не может заменить ни один самый совершенный аппарат. И специфический запах физических изменений собака распознаёт на самых ранних стадиях. Так что и заражённых коронавирусом они смогут выявлять весьма эффективно», – подчеркнул Уражевский.

При этом, Владимир Уражевский подчеркнул, что, несмотря на точность, которую показывают собаки при выявлении заболеваний, это не диагноз, а повод для проведения более тщательного обследования.

Кроме того, специалист добавил, что и в России подобные эксперименты по тренировке собак на обнаружение человека, зараженного COVID-19, можно проводить с успехом.

«Можно сказать, что по тренировкам Россия впереди планеты всей. Потому что у нас есть специалисты, которые готовят собак на поиск наркотиков или взрывчатки. И здесь всё то же самое», – пояснил кинолог.

Ранее стало известно, что в китайском городе Ухань пес местного жителя, который заразился коронавирусной инфекцией, а затем скончался, три месяца ждал своего хозяина в больнице. Об этом сообщает Oriental Daily News. Источник отмечает, что пожилого мужчину госпитализировали в феврале. Собака отправилась в медицинское учреждение вслед за своим хозяином – пес пробыл там три месяца.

В начале апреля сотрудники супермаркета у больницы обнаружили, что пес все еще находится недалеко от неё. Тогда они решил дать ему кличку «Сокровище» и стали подкармливать собаку ежедневно. В благодарность пес иногда лежит у дверей супермаркета и следит за порядком. Работники считают, что собака по кличке «Сокровище» стала реалистичной версией Хатико.

