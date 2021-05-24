Российские IT-компании попросили приостановить госзакупки школьных ноутбуков
Российские IT-компании попросили приостановить госзакупки ноутбуков для школ в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», так как отечественные производители не принимают в этом участие. Соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко направили глава Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин и глава Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский, сообщает ТАСС.
Отмечается, что необходимо обеспечить отечественным разработчикам возможность участвовать в закупках.
В письме также указывается, что из-за некорректных или избыточных требований к оборудованию в рекомендациях регионы осуществили закупку иностранных ноутбуков на сумму более 1,35 миллиарда рублей.
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