Российские IT-компании попросили приостановить госзакупки школьных ноутбуков

Российские IT-компании попросили приостановить госзакупки ноутбуков для школ в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», так как отечественные производители не принимают в этом участие. Соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко направили глава Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин и глава Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский, сообщает ТАСС.

Отмечается, что необходимо обеспечить отечественным разработчикам возможность участвовать в закупках.

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В письме также указывается, что из-за некорректных или избыточных требований к оборудованию в рекомендациях регионы осуществили закупку иностранных ноутбуков на сумму более 1,35 миллиарда рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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