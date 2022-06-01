Российские хакеры обнародовали личные данные 700 сотрудников СБУ

Российская хакерская группировка RaHDIt опубликовала личные данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

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Хакеры взломали все 755 украинских правительственных сайтов и выложили на информационном ресурсе «Немезида» данные о кадровом составе СБУ с телефонами, фотографиями, адресами и увлечениями. Источник в российских спецслужбах подтвердил подлинность информации, отмечает телеканал «360».

Как выяснилось, некоторые сотрудники украинской спецслужбы увлекаются азартными играми и свингерскими вечеринками, пишет «Свободная пресса». По опубликованным данным, работники СБУ также употребляли запрещенные вещества.

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