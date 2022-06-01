Российские хакеры обнародовали личные данные 700 сотрудников СБУ
Российская хакерская группировка RaHDIt опубликовала личные данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.
Хакеры взломали все 755 украинских правительственных сайтов и выложили на информационном ресурсе «Немезида» данные о кадровом составе СБУ с телефонами, фотографиями, адресами и увлечениями. Источник в российских спецслужбах подтвердил подлинность информации, отмечает телеканал «360».
Как выяснилось, некоторые сотрудники украинской спецслужбы увлекаются азартными играми и свингерскими вечеринками, пишет «Свободная пресса». По опубликованным данным, работники СБУ также употребляли запрещенные вещества.
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