В США обвинили российских хакеров в атаках на украинские компьютерные сети

Хакеры, якобы связанные с Россией, проникли в критически важные компьютерные сети Украины для сбора разведданных, а также с целью нарушить работу военных и энергетических систем в случае эскалации. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на данные разведки США.

Сайты Минобороны Украины и некоторых банков перестали работать

Как отметил неназванный американский чиновник, Москва может попытаться нарушить работу украинских объектов электроснабжения, транспорта, телекоммуникаций, финансов для поддержки военных операций или дестабилизации ситуации на Украине. По словам источника, Вашингтон и США работают над усилением киберзащиты.

Еще один собеседник Washington Post заявил, что якобы работающих на российские спецслужбы хакеров засекли внутри украинских систем. Отмечается, что киберпреступники якобы разработали специальную вредоносную программу для использования против компьютеров на Украине.

В январе стало известно, что хакеры взломали сайты Минобрнауки, МИД и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, напоминает «Свободная пресса». На взломанных порталах появились сообщения с угрозами в адрес украинцев и призывом «бояться и ждать худшего».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАХакерыРоссияУкраина
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