Российские хакеры на сутки оставили украинские власти без закрытой связи
Российские хакеры в марте атаковали украинские госорганы, на сутки лишив киевские власти закрытой связи и возможности пользоваться внутренними сервисами. Об этом сообщил представитель хакерской группировки RaHDIt в беседе с РИА Новости.
«В начале марта нами были взломаны более 700 сайтов украинских государственных органов, практически весь украинский правительственный интернет. Они отключили их, не смогли с нами бороться. Соответственно, на сутки все органы государственной власти, все сервера были отключены», — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, хакер отметил, что спецоперация на Украине помешала деятельности мошенников — «служб безопасности» банков — которые обзванивали россиян, находясь на украинской территории, пишет «Свободная пресса».
Ранее хакеры RaHDIt опубликовали в Сети личные данные более 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), напоминает Ura.ru.
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