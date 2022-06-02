Российские хакеры на сутки оставили украинские власти без закрытой связи

Российские хакеры в марте атаковали украинские госорганы, на сутки лишив киевские власти закрытой связи и возможности пользоваться внутренними сервисами. Об этом сообщил представитель хакерской группировки RaHDIt в беседе с РИА Новости.

Российские хакеры обнародовали личные данные 700 сотрудников СБУ

«В начале марта нами были взломаны более 700 сайтов украинских государственных органов, практически весь украинский правительственный интернет. Они отключили их, не смогли с нами бороться. Соответственно, на сутки все органы государственной власти, все сервера были отключены», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, хакер отметил, что спецоперация на Украине помешала деятельности мошенников — «служб безопасности» банков — которые обзванивали россиян, находясь на украинской территории, пишет «Свободная пресса».

Ранее хакеры RaHDIt опубликовали в Сети личные данные более 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаХакеры
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