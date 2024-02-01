Российские геймеры за год скачали пиратские игры на сумму 324 миллиарда рублей

Примечательно, что официально компьютерные игры и внутриигровые товары в 2023 году обошлись российским геймерам в 161 млрд рублей. Уточняется, что на официальные каналы дистрибуции пришлось порядка 106 млрд рублей, остальные деньги достались сервисам-посредникам по продаже видеоигр.

Ранее в исследовательской компании Data.ai. заявили, что самой скачиваемой мобильной игрой в 2023 году стала Roblox, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

