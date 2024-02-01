Российские геймеры за год скачали пиратские игры на сумму 324 миллиарда рублей
Российские геймеры за 2023 год скачали пиратские игры на сумму 324 миллиарда рублей, сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School.
Отмечается, что по сравнению с 2022 годом уровень пиратства вырос на 4%, достиг показателя в 73% от общего числа игроков. Среди пользователей наиболее популярными оказались игры Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3.
Примечательно, что официально компьютерные игры и внутриигровые товары в 2023 году обошлись российским геймерам в 161 млрд рублей. Уточняется, что на официальные каналы дистрибуции пришлось порядка 106 млрд рублей, остальные деньги достались сервисам-посредникам по продаже видеоигр.
Ранее в исследовательской компании Data.ai. заявили, что самой скачиваемой мобильной игрой в 2023 году стала Roblox, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С 1 июня для пассажиров откроется терминал D аэропорта Шереметьево
- Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москву придет весна
- Российские геймеры за год скачали пиратские игры на сумму 324 миллиарда рублей
- Экземпляр первой почтовой марки выставили на торги Sotheby’s
- Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы в ближайшие два месяца
- Песков заявил, что Запад уходит от участия в расследовании катастрофы Ил-76
- В Москве сообщили о перебоях с приемом карт для оплаты проезда в транспорте
- СК: Ил-76 сбила ракета MIM-104A комплекса Patriot
- Рудковская раскритиковала Тутберидзе из-за дела Валиевой
- СМИ: В Дубае намерены отменить концерт «Би-2» по просьбе российских дипломатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru