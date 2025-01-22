Российские геймеры потратили за год 173 млрд рублей на игры

Оборот рынка киберспортивных клубов в России увеличился на 22% за год, сообщил основатель Langame и сети клубов «F5 Центр киберспорта» Дмитрий Лукин. Рост выручки связывают с подорожанием персональных компьютеров и комплектующих, с ростом игровой аудитории, а также развитием сферы игры в регионах РФ.

В России есть разработчики и потребители игр как для мобильных устройств, так и для ПК, в индустрию видеоигр приходит все больше инвесторов, рассказал директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко «Радиоточке НСН».

