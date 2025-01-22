Российские геймеры потратили за год 173 млрд рублей на игры
Российские геймеры потратили за 2024 год 173 млрд рублей на игры, подсчитали аналитики онлайн-школы в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ, передают «Ведомости».
Так, рост расходов составил 7,5%. Всего за год покупки игр совершили 67% геймеров, каждый купил в среднем более трех игр. В топе продаж оказались Black Myth: Wukong, Helldivers 2 и Warhammer 40 000: Space Marine 2.
Оборот рынка киберспортивных клубов в России увеличился на 22% за год, сообщил основатель Langame и сети клубов «F5 Центр киберспорта» Дмитрий Лукин. Рост выручки связывают с подорожанием персональных компьютеров и комплектующих, с ростом игровой аудитории, а также развитием сферы игры в регионах РФ.
В России есть разработчики и потребители игр как для мобильных устройств, так и для ПК, в индустрию видеоигр приходит все больше инвесторов, рассказал директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru