Российские геймеры потратили за год 173 млрд рублей на игры

Российские геймеры потратили за 2024 год 173 млрд рублей на игры, подсчитали аналитики онлайн-школы в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ, передают «Ведомости».

Так, рост расходов составил 7,5%. Всего за год покупки игр совершили 67% геймеров, каждый купил в среднем более трех игр. В топе продаж оказались Black Myth: Wukong, Helldivers 2 и Warhammer 40 000: Space Marine 2.

«Приходят гиганты»: Заинтересованность инвесторов в индустрии видеоигр растет

Оборот рынка киберспортивных клубов в России увеличился на 22% за год, сообщил основатель Langame и сети клубов «F5 Центр киберспорта» Дмитрий Лукин. Рост выручки связывают с подорожанием персональных компьютеров и комплектующих, с ростом игровой аудитории, а также развитием сферы игры в регионах РФ.

В России есть разработчики и потребители игр как для мобильных устройств, так и для ПК, в индустрию видеоигр приходит все больше инвесторов, рассказал директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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