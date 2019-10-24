Опрос: Большинство россиян мечтают о подработке

Большинство россиян, а именно 78%, помимо основной деятельности хотели бы получать дополнительный доход от подработок. Об этом говорят данные исследования, проведённого порталом «Работа.ру».

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что среди тех, кто уже имеет дополнительную занятость, около половины заявили, что вынуждены подрабатывать, поскольку им не хватает зарплаты на основной работе. Двадцать один процент респондентов отмечают, что зарплата их устраивает, но и дополнительный доход не будет лишним.

Также авторы исследования отмечают, что работодатели – в большинстве своём – готовы закрывать глаза на подработки подчиненных: более 60% относятся к этому нейтрально. 23% - даже положительно. И только 13% руководителей недовольны подработками подчинённых.