Опрос: Большинство россиян мечтают о подработке
Большинство россиян, а именно 78%, помимо основной деятельности хотели бы получать дополнительный доход от подработок. Об этом говорят данные исследования, проведённого порталом «Работа.ру».
Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что среди тех, кто уже имеет дополнительную занятость, около половины заявили, что вынуждены подрабатывать, поскольку им не хватает зарплаты на основной работе. Двадцать один процент респондентов отмечают, что зарплата их устраивает, но и дополнительный доход не будет лишним.
Также авторы исследования отмечают, что работодатели – в большинстве своём – готовы закрывать глаза на подработки подчиненных: более 60% относятся к этому нейтрально. 23% - даже положительно. И только 13% руководителей недовольны подработками подчинённых.
Кстати, ранее медики рассказали о самом действенном способе защиты от гриппа и ОРВИ на работе. Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников заявил, что им является своевременная вакцинация. Кроме того, специалист настоятельно рекомендует воздерживаться от рукопожатий и объятий коллегами – вирус распространяется не только воздушно-капельным путем, но и через прикосновения рук.
В периоды риска массового распространения ОРЗ и гриппа на улице и в людных местах Тяжельников рекомендует наносить на носовой платок масла хвойных деревьев и носить его с собой.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Последних обитателей «китовой тюрьмы» выпустят на волю на следующей неделе
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
- Подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка задержан
- Телеканалам предложили отдать один процент эфира социальным роликам
- Соловьев назвал «мразью» украинского депутата