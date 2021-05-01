Российские дипломаты передали на Родину Благодатный огонь из Иерусалима
Делегация российских дипломатов, которая получила частичку Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме, в аэропорту Бен-Гурион передала святыню представителям Фонда Андрея Первозванного. Они доставят ее в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Израиле Анатолия Викторова.
Благодатный огонь, полученный при содействии Русской духовной миссии Московского патриархата Русской православной церкви делегация Фонда Андрей Первозванного доставит в Москву к патриаршему Пасхальному богослужению 1 мая.
«Смысл участия дипломатов заключается в том, что мы оказываем содействие. Как дипломаты мы оказываем дипломатическую поддержку, поскольку аэропорт - режимный объект и туда имеют разрешение на вход только послы, дипломатические представители и представители посольств», - пояснил Викторов.
Благодатный огонь к Пасхе делегация Фонда Андрей Первозванного доставит в российскую столицу по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москву. Затем его передадут в 25 городов и регионов России. В Москве частицу святыни отправят в 15 храмов.
Ранее в субботу в Иерусалиме Благодатный огонь сошел в часовне храма Гроба Господня - в Кувуклии. Здесь находится пещера Гроба Господня с плитой, под которой находилось место погребения Иисуса Христа. В церемонии нисхождения Благодатного огня участвовали 2,5 тысячи верующих. В 2020 году церемония проходила без паломников из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.
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