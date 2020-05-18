Российские банки предупредили об угрозе списания алиментов
Российские банки сомневаются, что смогут корректно отслеживать поступления на счета россиян алиментов, которые по закону нельзя взыскивать для погашения долгов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письма Ассоциации банков России (АБР), направленные в адрес Минюста и Центробанка.
Для того, чтобы отделить выплаты от других средств, поправки в закон «Об исполнительном производстве», вступающие в силу с 1 июня, вводят маркировку видов доходов гражданина. Код для каждого из них определяется ЦБ, а банки, рассматривая возможность списания со счета, должны будут оценивать сумму неприкосновенной части.
Отмечается, что в случае социальных пособий и ряда других выплат проблем возникнуть не должно, А вот как оценивать перевод одного физического лица в адрес другого, если речь идет об алиментах, непонятно. При этом в законодательстве содержится запрет на использование алиментов для взыскания долга, но на практике такое происходит.
Кредитные организации попросили Минюст либо обязать плательщиков алиментов самим маркировать платежи, либо освободить банки от ответственности за их списание в течение трех месяцев, пока не будет найдено другое решение.
В феврале НСН писала, что сумма неуплаченных алиментов в России достигла исторического максимума. Как отметили в Федеральной службе судебных приставов, в прошлом году она выросла на 13% и установилась на отметке в 152 млрд рублей. Но число должников по алиментам резко уменьшилось. Средняя сумма долга по алиментам выросла до 189 тысяч рублей. В общей сложности у приставов находятся более 806 тысяч дел о взыскании платежей.
Напомним, за невыплату алиментов помимо взыскания долга предусмотрены дополнительные наказания. Например, в случае пропуска платежа уклонисту могут назначить исправительные работы или до 15 суток административного ареста.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
282 тыс.+9 709 / сут.
Умерли
2 631+94 / сут.
Выздоровели
67 373+4 207 / сут.
- Очередные колебания. Стоимость нефти Brent превысила $33
- Российские банки предупредили об угрозе списания алиментов
- Спасение утопающих: Бизнесмены пострадавших отраслей о кризисе
- Предприниматели назвали наиболее пострадавшие из-за COVID-19 отрасли
- Цена барреля нефти Brent превысила 33 доллара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru