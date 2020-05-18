Российские банки предупредили об угрозе списания алиментов

Российские банки сомневаются, что смогут корректно отслеживать поступления на счета россиян алиментов, которые по закону нельзя взыскивать для погашения долгов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письма Ассоциации банков России (АБР), направленные в адрес Минюста и Центробанка.

Для того, чтобы отделить выплаты от других средств, поправки в закон «Об исполнительном производстве», вступающие в силу с 1 июня, вводят маркировку видов доходов гражданина. Код для каждого из них определяется ЦБ, а банки, рассматривая возможность списания со счета, должны будут оценивать сумму неприкосновенной части.

Отмечается, что в случае социальных пособий и ряда других выплат проблем возникнуть не должно, А вот как оценивать перевод одного физического лица в адрес другого, если речь идет об алиментах, непонятно. При этом в законодательстве содержится запрет на использование алиментов для взыскания долга, но на практике такое происходит.

Кредитные организации попросили Минюст либо обязать плательщиков алиментов самим маркировать платежи, либо освободить банки от ответственности за их списание в течение трех месяцев, пока не будет найдено другое решение.