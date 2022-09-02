Российские автомобильные номера начали выдавать в Харьковской области
Автомобильные регистрационные номера российского образца начали выдавать в Харьковской область, региону присвоен код 188, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что процедура получения номера была упрощена - автовладельцу не нужен страховой полис и техосмотр, однако потребуется российское гражданство.
Также можно поменять украинское водительское удостоверение на российское, с сохранением всех открытых категорий.
Ранее первые водительские удостоверения и госномера российского образца выдали жителям в Херсоне и Херсонской области, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,6 млн+50 952 / сут.
Умерли
385 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+37 012 / сут.
- Российские автомобильные номера начали выдавать в Харьковской области
- Украинское правительство одобрило новый пакет санкций против России
- Медведев заявил, что в Европе не будет газа из России
- Урсула фон дер Ляйен: пришло время установить лимит на российский газ
- Компания Electrolux объявила об уходе из России
- Более 50 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки
- Песков: энергоресурсы пойдут на другие направления
- Россиян предупредили о фейковых билетах и турах от авиакомпаний
- Новые тарифы ОСАГО ввели в России
- Путин не планирует заводить аккаунты в соцсетях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru