Российские автомобильные номера начали выдавать в Харьковской области

Отмечается, что процедура получения номера была упрощена - автовладельцу не нужен страховой полис и техосмотр, однако потребуется российское гражданство.

Также можно поменять украинское водительское удостоверение на российское, с сохранением всех открытых категорий.

Ранее первые водительские удостоверения и госномера российского образца выдали жителям в Херсоне и Херсонской области, сообщает RT.

