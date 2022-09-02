Российские автомобильные номера начали выдавать в Харьковской области

Автомобильные регистрационные номера российского образца начали выдавать в Харьковской область, региону присвоен код 188, сообщает РИА Новости.

Херсон и Запорожье переходят на российский телефонный код «+7»

Отмечается, что процедура получения номера была упрощена - автовладельцу не нужен страховой полис и техосмотр, однако потребуется российское гражданство.

Также можно поменять украинское водительское удостоверение на российское, с сохранением всех открытых категорий.

Ранее первые водительские удостоверения и госномера российского образца выдали жителям в Херсоне и Херсонской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияАвтомобильные НомераВодительские ПраваХарьков
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