Российские авиакомпании увеличили перевозки в апреле почти в 10 раз

Российские авиакомпании в апреле увеличили перевозки в 9,7 раза, до 7,2 миллионов пассажиров по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росавиации.

Отмечается, что существенный рост произошел на фоне резкого снижения перевозок из-за пика пандемии коронавируса, который пришелся на 2020 год. В апреле прошлого года российскими авиакомпаниями было перевезено всего 739 тысяч пассажиров.