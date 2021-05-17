Российские авиакомпании увеличили перевозки в апреле почти в 10 раз

Российские авиакомпании в апреле увеличили перевозки в 9,7 раза, до 7,2 миллионов пассажиров по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росавиации.

Отмечается, что существенный рост произошел на фоне резкого снижения перевозок из-за пика пандемии коронавируса, который пришелся на 2020 год. В апреле прошлого года российскими авиакомпаниями было перевезено всего 739 тысяч пассажиров.

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Крупнейшие российские авиакомпании S7 и «Аэрофлот» увеличили перевозки в 6,3 и 9,3 раза соответственно. Лоукостер "Победа", который приостанавливал работу год назад, в этом апреле перевез более 1 миллиона пассажиров.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково открыли новый регулярный рейс из России в Венесуэлу, а авиакомпания «Аэрофлот» отмечала возможное открытие рейсов на курорт Варадеро на Кубе в скором времени.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияТуристыАвиакомпании
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