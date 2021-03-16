Российская женщина-космонавт стала прообразом для куклы Barbie

Анна Кинина – единственная женщина в отряде космонавтов стала прототипом для куклы Barbie. Об этом сообщается в пресс-релизе «Роскосмоса».

В сообщение компании отмечается, что Кинина была выбрана брендом из-за своих личных качеств.

Кукла Barbie-космонавт выпущена эксклюзивно в двух вариантах костюмов: в тренировочном комбинезоне и космическом скафандре типа «Орлан» и не предназначена для продажи.

Первую куклу Barbie-космонавт выпустили в 1965 году и посветили полету в космос первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.

