Российская женщина-космонавт стала прообразом для куклы Barbie
Анна Кинина – единственная женщина в отряде космонавтов стала прототипом для куклы Barbie. Об этом сообщается в пресс-релизе «Роскосмоса».
В сообщение компании отмечается, что Кинина была выбрана брендом из-за своих личных качеств.
Кукла Barbie-космонавт выпущена эксклюзивно в двух вариантах костюмов: в тренировочном комбинезоне и космическом скафандре типа «Орлан» и не предназначена для продажи.
Первую куклу Barbie-космонавт выпустили в 1965 году и посветили полету в космос первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.
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