Российская олимпийская чемпионка ответила на вопрос об оскорблениях в Европе

Российская олимпийская чемпионка Игр-2016 и серебряный призер Олимпиады-2020 по гандболу Дарья Дмитриева рассказала, что ни разу не сталкивалась с оскорблениями после перехода на правах аренды в словенский «Крим» и переезда в Любляну. Ее комментарий опубликован на портале championat.com.

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Спортсменка отметила, что спокойно ходит по магазинам и разговаривает по телефону с близкими, не вызывая негативных реакций со стороны окружающих. Дмитриева отметила, что на улицах словенской столицы часто можно встретить русскоговорящих людей.

Ранее Россия потребовала в СПЧ ООН прекратить дискриминацию русских в Прибалтике. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости. Валерий Мельников
ТЕГИ:ЕвропаРоссияне
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