Российская олимпийская чемпионка ответила на вопрос об оскорблениях в Европе

Спортсменка отметила, что спокойно ходит по магазинам и разговаривает по телефону с близкими, не вызывая негативных реакций со стороны окружающих. Дмитриева отметила, что на улицах словенской столицы часто можно встретить русскоговорящих людей.

Ранее Россия потребовала в СПЧ ООН прекратить дискриминацию русских в Прибалтике. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

